Medici e personale sanitario per la stampa sono“eroi”, ma solo se non protestano e non disturbano il manovratore

Ci sono momenti dove anche un giornale, deve scendere in campo, non può rimanere silente dinnanzi a denunce pesantissime che arrivano da chi è in prima linea, ed anche se non parliamo di guerra guerreggiata, ma di una pericolosissima epidemia che però fa vittime e ostaggi, non si può tacere quando i medici e il personale di sanità denunciano una palese incapacità di gestione di chi è al comando. Quanto denunciato ieri dai sindacati di medici e infermieri della nostra regione è gravissimo, ma forse ancora più grave è la cappa di silenzio che è calata sulla denuncia da parte degli stessi organi di stampa che per giorni hanno chiamato “eroi” qui sanitari, ma che poi si sono guardati bene da sostenere le loro denunce. Paura? Probabilmente solo il timore di ledere i buoni rapporti con il potere, secondo il principio di non disturbare il manovratore. Nulla di nuovo in una realtà come quella di questa regione dove la contiguità fra giornalisti e politici è fatta di reciproci favori e se non fai parte del gioco finisci all'indice. Nulla da meravigliare se non fosse che questa volta in gioco c'è molto di più del ledere il presunto primato di un Friuli Venezia Giulia migliore di altri o magari l'elezione del candidato amico. Certo ogni testata ha la sua linea editoriale, fa le sue scelte e nonostante l'erosione di lettori e vendite pensa di potere fare il bello e il cattivo tempo. In qualche modo hanno miope ragione perchè gli utili idioti sono quelli che ritengono che una notizia non sia tale se non viene pubblicata su quelle testate, ma quando l'omissione della notizia diventa ... notizia, vuol dire che si è superato il limite della decenza. La misura è davvero colma e in queste ore ci siamo resi conto che pur con le nostre limitate forze, come FriuliSera, finchè potremo dobbiamo opporci alla vulgata del "va tutto bene" cosa diversa dall' “andrà tutto bene”. Non perchè non siamo conviti che il covid-19 alla fine capitolerà, ma perchè sembra che chiunque esprima dubbi sulla gestione dell'emergenza diventa un “disfattista”, un sovversivo, uno di quelli che in passato, quando andava bene, finiva al confino se non fucilato alla schiena. Fino ad oggi per sostegno istituzionale, anche noi ci eravamo limitati a raccontare quello che veniva fatto in maniera “quasi” asettica, si dava la notizia e basta e si lasciava ai lettori il giudizio, ma ora non possiamo più restare inermi perchè il manovratore, se imbecille, va disturbato. Per dirne una non avevamo neppure commentato la demenziale chiusura domenicale dei negozi di alimentari che provoca certamente assembramenti concentrati e quindi maggiori rischi di contagio (cosa diversa dalle chiusure domenicali in tempi "normali" che potrebbero essere una idea corretta). Ma la denuncia del personale sanitario del Fvg che sta rischiando la vita non può essere lasciata cadere nell'oblio. A quanto ci raccontano (confermato anche da più fonti), c'è il rischio di una nuova Caporetto per il sistema sanitario del Fvg, una rotta disastrosa come quella di cento anni fa solo se vi sarà l'aumento di richiesta di ricoveri per Covid-19. Con la differenza che nel 1917 furono anche i giornali ad avere un ruolo nel provocare il terremoto politico che provocò dimissioni e cambio dei vertici civili e militari mentre oggi è da escludere che questo possa avvenire se non a disfatta compiuta perchè con il corona virus e arrivato anche un rafforzamento dell'onnipresente sindrome del servilismo provincialotto verso il potere da chiunque sia detenuto. La verità è purtroppo, che il bombardamento mediatico e le giuste ed inevitabili decisioni governative, sono state una sceneggiatura troppo perfetta per non lasciar presagire che la realtà sarà peggiore dell'attuale pur drammatica situazione. Altro che “andrà tutto bene”. Ed anche quando ne usciremo nulla sarà davvero come prima, se ne facciano una ragione i vari Fedriga, Riccardi e Zaia. E pensare che Luca Zaia, che sembrava la faccia presentabile della Lega, è diventato oggi emulo del sindaco di Adro, quello che nel 2010 aveva riempito ogni spazio possibile della nuova scuola del suo paese, portacenere compresi, con i simboli padani. Zaia con le sue improbabili mascherine la cui unica “utilità” sarà quella di trasformare chi le porta in propagandisti veneti non è molto diverso, perché quelli non sono veri dispositivi di protezione individuale. Non lo diciamo noi, ma lo spiega sulla pagina Facebook la stessa Grafica Veneta che le produce. Non si parla infatti di mascherine, ma di “schermi filtranti”. Insomma non sono dispositivi di protezione individuale del tipo FFP2 o FFP3 e nemmeno simil mascherine chirurgiche. Servono, pare di capire, per andare a fare la spesa o per le attività quotidiane che richiedono di uscire di casa. Insomma le autoprodotte mascherine «venetiste» e temiamo anche quelle promesse friulaniste, sono poco più di un pannicello o di un cartoncino sagomato dove però c’è stato il tempo anche di stampare il logo della Regione Veneto, giusto per ribadire chi ha avuto l’idea. In realtà ognuno potrebbe farsela a casa con la medesima e nulla efficacia. Fra l'altro nell'uso di queste mascherine c'è anche una seconda insidia, perchè le “barriere” hanno l'effetto psicologico di far pensare a chi le porta di essere invulnerabile, anzi incontagiabile. Persone al supermercato, redarguite dal personale sul fatto di essere troppo vicini fra loro, affermavano candidamente: “ma ho la mascherina” come se questa garantisse immunità per se e per gli altri intorno. Lo stesso è per i media, sappiatelo non ci può essere schermo protettivo che tiene quando si abiura al proprio ruolo.