Medico escluso perché critico sul piano oncologico? Per Honsell (Open) sarebbe fatto gravissimo

“Trovo estremamente preoccupante quanto emerso dall’articolo pubblicato il 29 marzo 2025 dal Gazzettino di Pordenone, riguardo alla mancata riconferma di un medico alla direzione del dipartimento di Chirurgia Generale dell’ASFO. Questo professionista è personalità di eccellenza e riconosciuto come una delle figure più autorevoli nel campo della chirurgia epato-bilio-pancreatica, ma è stato tra i firmatari del documento critico sul Piano oncologico regionale del Friuli Venezia Giulia.

Suscita allarme il fatto che un professionista con tale esperienza e competenza, sia stato escluso dalla selezione per la guida del dipartimento. Ancor più inquietante è il fatto che la decisione sia arrivata a ridosso della pubblicazione della delibera e senza alcun confronto preventivo.

Se tale esclusione fosse anche solo parzialmente collegata alla sua posizione critica verso il Piano Oncologico Regionale, saremmo di fronte ad un fatto gravissimo. Il diritto al confronto critico è elemento fondamentale di un sistema sanitario democratico e trasparente. Colpire chi esprime perplessità e propone riflessioni costruttive rischia di impoverire gravemente la qualità della nostra sanità.

Infine, ritengo indispensabile che venga fatta piena chiarezza su questa vicenda. Mi auguro che la Giunta regionale e l’Assessore alla Sanità Riccardi vogliano fornire rapidamente spiegazioni su quanto accaduto e che garantiscano la massima tutela per tutti i professionisti che intendono contribuire al miglioramento del nostro sistema sanitario.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.