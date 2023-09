Medioevo a Valavasone: prima serata grande successo

La prima serata della 31esima edizione di Medioevo a Valvasone si è rivelata l’ennesimo grande successo di una manifestazione che da decenni attrae migliaia di persone da tutta la regione e oltre. Del resto, l’entusiasmo del pubblico era stato palpabile fin da quando si erano aperte le prenotazioni per la Cena Medievale, andata esaurita nel giro di pochi giorni. Grande risposta anche per quanto riguarda il Teatro dei Misteri, che quest’anno porta in scena lo spettacolo itinerante e interattivo “Dominus Domina”. Gli astanti hanno apprezzato molto il coinvolgimento nelle vicende narrate, e trattandosi di una storia che si biforca in due diramazioni, molti spettatori hanno annunciato che faranno ritorno per poter assistere anche all’altra parte di storia nelle repliche previste per oggi e domani. Proprio in virtù del grande afflusso di pubblico, il Grup Artistic Furlan ci tiene a rimarcare la possibilità di acquistare online biglietti e abbonamenti per la rievocazione storica, direttamente dal sito web medioevoavalvasone.it. Ciò permette una gestione più rapida degli ingressi, assicurando a tutti un’esperienza priva di intoppi. Nel frattempo, con oggi il Medioevo entra nel vivo: sono previste infatti numerose attività perfette per i bambini e le famiglie, con il Brolo e le vie del borgo che verranno animati da un’avventura per i più piccoli e dallo spettacolo indimenticabile della Giostra medievale. Giostra che si ripeterà anche domani, affiancata da dimostrazioni di arte bellica e falconeria. E ovviamente, domenica non può mancare la tradizionale sfilata dei nobili. Tra saltimbanchi, dame e guerrieri, a Valvasone non restare meravigliati sarà impossibile.