Mediterranean Strike 25: le Marine italiana e britannica si esercitano nel Mare Nostrum

Dal 5 all’11 maggio, il Mediterraneo centrale ospiterà Mediterranean Strike 25, un’esercitazione avanzata che coinvolgerà i gruppi portaerei (CSG) della Marina Militare e della britannica Royal Navy. Ne dà notizia la Marina italiana spiegando che l’esercitazione rappresenta un’opportunità strategica per testare le capacità operative di entrambi i CSG. Per la Marina, in particolare, questo percorso è iniziato nel 2024 con il confronto con il gruppo portaerei francese Charles de Gaulle nell’ambito dell’esercitazione Polaris 24, collegata alla missione Mare Aperto.

La preparazione di Mediterranean Strike 25 ha preso il via nel settembre 2024 con una prima visita conoscitiva presso il Comando in Capo della Squadra Navale da parte del Joint Training and Exercise Planning Staff del Regno Unito. La fase di pianificazione ha subito un’accelerazione nel mese di novembre con la Initial Planning Conference presso il Maritime Warfare Center di Portsmouth, seguita dalla Main Planning Conference svoltasi in questo mese di marzo di nuovo nella sede del Comando in Capo della Squadra Navale.

Oltre ai gruppi portaerei, l’esercitazione vedrà il coinvolgimento di assetti della Royal Air Force e dell’Aeronautica Militare.