Mercoledì 24 settembre presentazione della fondazione Tonutti per prevenire e contrastare le truffe informatiche

Mercoledì prossimo 24 settembre alle ore 11 la Sala consiliare della sede di Confindustria (Largo C. Melzi, 2 – Udine) ospiterà un appuntamento di forte rilievo civico organizzato dalla fondazione Tonutti. La Fondazione nasce per prevenire e contrastare le truffe informatiche, offrendo ascolto e accompagnamento qualificato alle vittime e promuovendo una cultura della prevenzione attraverso informazione e formazione.

Interverranno:

la fondatrice Maria Teresa Tonutti, l’avv. Eleonora Montaruli, e il giornalista Domenico Pecile