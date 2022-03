Mercoledì 30 marzo Ascanio Celestini a Cervignano con Museo Pasolini

Ce lo immaginiamo e potrebbe esistere un Museo Pasolini? Che oggetti, quali scritti, opere e testimonianze conterrebbe? Come ci racconterebbe il percorso biografico e l’eredità che ci ha lasciato il poeta di Casarsa? Nelle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, l’attore, regista e autore teatrale Ascanio Celestini sembra rispondere a questa domanda concentrandosi sulla sua figura di emblematico intellettuale che lasciò un segno indelebile ancora vivo nella società del suo tempo con il nuovo spettacolo Museo Pasolini in scena mercoledì 30 marzo ore 20.45 al Teatro Pasolini di Cervignano nell’ambito del progetto “100x100 Pasolini” promosso dall’Associazione culturale Teatro Pasolini e da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG per la stagione di prosa 2021/2022. Museo Pasolini è un museo immaginato attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicoanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l'hanno conosciuto. Considerato uno dei rappresentanti più importanti del nuovo teatro di narrazione Ascanio Celestini compone Museo Pasolini come se per una sera ne fosse il custode che ci accompagna in una visita guidata immaginaria fra le sue sale: “In una teca potremmo mettere la sua prima poesia: di quei versi resta il ricordo di due parole “rosignolo” e “verzura”. È il 1929. Mentre Mussolini firma i Patti Lateranensi, Antonio Gramsci ottiene carta e penna e comincia a scrivere i Quaderni dal Carcere. E così via… come dice Vincenzo Cerami: “Se noi prendiamo tutta l’opera di Pasolini dalla prima poesia che scrisse quando aveva 7 anni fino al film Salò, l’ultima sua opera, noi avremo il ritratto della storia italiana dalla fine degli anni del fascismo fino alla metà degni anni ’70. Pasolini ci ha raccontato cosa è successo nel nostro paese in tutti questi anni”. Museo Pasolini è prodotto da Mismaonda, Fabbrica, Teatro Arcano. Info e Biglietteria Teatro Pasolini: Cervignano, Piazza Indipendenza 34, tel. +39 0431 370273 - biglietteria@teatropasolini.it, martedì, mercoledì, venerdì ore 16.00 – 18.00, giovedì e sabato ore 10.00 – 12.00