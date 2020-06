Mercoledì la premiazione Udine Design Week 2020

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

A distanza di circa 4 mesi dall’inaugurazione ritorna, finalmente, Udine Design Week 2020, l’evento organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine a fianco del Museo del Design del FVG che, tramite il coinvolgimento di enti pubblici, privati, esponenti del settore di fama internazionale, commercianti, imprese, imprenditori e architetti, ha promosso l’importanza del design e della sostenibilità quali temi di centrale importanza non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello industriale e produttivo. Il tutto, coinvolgendo molteplici soggetti e settori, tra cui commercio, artigianato, industria, food e servizi in generale, facendo da attrattiva sia per gli appassionati che per il pubblico generalista.

Superata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, la ripresa della “nuova normalità” che segue il lungo periodo di lockdown riporta nel capoluogo friulano la Settimana del Design, grazie alla partecipazione dei numerosi sponsor che hanno contribuito a rendere l’appuntamento di quest’anno il più fitto di eventi e partecipazioni (e il più lungo in termini di tempo) dalla nascita del progetto nato ormai cinque anni fa: Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Banca di Udine, Aspiag Nordest ed Emilia-Romagna, Montbel, IFAP.

Lo spirito d’iniziativa e la voglia di non fermarsi mai che hanno contraddistinto questa edizione, dal tema NATURALMENTE ARTIFICIALE/ARTIFICIALMENTE NATURALE, si riconferma anche ora. Stante il successo riscontrato, si è deciso di organizzare la premiazione ufficiale del Window Shopping Contest, la sfida che ha coinvolto 33 commercianti, 25 imprenditori e altrettanti architetti nella creazione delle vetrine più accattivanti della città. La cerimonia di premiazione avrà luogo mercoledì 24 giugno, con inizio alle ore 12:30, in Piazza Libertà a Udine.

Quello del 24 giugno costituisce uno dei primi eventi pubblici del territorio e vuole dare un messaggio positivo di ripartenza del lavoro, ma anche dell’intrattenimento, sempre nel rispetto di tutte le norme di sicurezza volte a limitare il rischio di contagio.

Per l’occasione, i rappresentanti degli sponsor e la giuria di esperti che ha valutato le installazioni prenderanno parte all’evento, conferendo i premi ai vincitori.

Si ricorda, infine, che tutti gli aggiornamenti sugli eventi in programma e i momenti migliori di quanto fatto finora, sono reperibili nel sito del MuDeFri, www.mudefri.it, in quello di Udine Design Week, www.udinedesignweek.it, e nei rispettivi canali Facebook e Instagram.