Mercoledì prossimo a Pordenone inaugurazione del primo Bookstop del Friuli Venezia Giulia

Mercoledì prossimo (2 aprile) inaugurazione del primo Bookstop del Friuli Venezia Giulia , un progetto di vending culturale che prevede l’installazione di distributori di libri in luoghi non presidiati nato da un’idea di Ediciclo Editore e sviluppato in collaborazione con il Gruppo Illiria, leader nel settore del vending. L’evento alle ore 12:00 presso il Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” Via Roveredo, 20/b a Pordenone, segna un passo significativo per la diffusione della cultura in contesti innovativi, inserendo un presidio di lettura all’interno del Polo Tecnologico luogo simbolo della ricerca e dello sviluppo imprenditoriale . L’iniziativa si colloca in un momento di grande rilievo per la città di Pordenone, recentemente annunciata Capitale Italiana della Cultura 2027 . Il Bookstop offrirà una selezione di 20 titoli della collana “Piccola filosofia di viaggio” di Ediciclo Editore, una raccolta di saggi brevi che invitano alla scoperta, all’esperienza e alla riflessione sul tema del viaggio.

La proposta è stata realizzata nell’ambito del progetto NextGenerationEU finanziato dalla Comunità Europea , con l’obiettivo di rendere i libri accessibili in luoghi inediti, trasformando il tempo di attesa in un’opportunità di lettura e riflessione.