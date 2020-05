Mes: Serracchiani, non chiudere porta a 36 miliardi “C’è chi vuole fomentare crisi sociale”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Ci pensi mille volte chi sta dicendo che l'Italia può permettersi di chiudere la porta ai 36 miliardi del Mes. Non si mettano ragioni ideologiche o tattiche di partito davanti alle considerazioni concrete sull'utilità di quella massa di risorse. Pensiamo a cosa conviene al nostro Paese non a quello che dicono altri, e decidiamo in piena libertà". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani.

"A chi alimenta i sospetti - aggiunge Serracchiani - va ricordato che i rischi di rinunciare al Mes sono molto superiori a quelli di un'esibizione di sovranismo finanziario che non ci possiamo permettere. Temo che anche qui qualcuno lavori per fomentare crisi sociale e poi trarne profitto".