Mes: Shaurli, centrodestra Fvg senza coraggio

"Ci sono 763mln per la sanità del Friuli Venezia Giulia: li vogliamo o no? Li prendiamo o no? Zaia ha detto che se il Mes è solo per la sanità il Governo firmi subito. Profonda incertezza e confusione invece in Fedriga che un giorno apre all’utilizzo del Mes l’altro invece no. Le categorie hanno fatto un appello chiaro, ci si attendeva una risposta altrettanto chiara, ma questo maggioranza comandata dalla Lega non risponde". Lo ha detto oggi a Trieste il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, intervenendo in Consiglio regionale nel dibattito su una mozione riguardo al Meccanismo europeo di stabilità.

Shaurli ha detto al centrodestra che "mentre altre Regioni hanno capito quali sono gli interessi prioritari la nostra Regione non prende posizione. Serviva un atto di coraggio e serietà".