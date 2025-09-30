Migrante a chi? Migrante perché? Conversazioni in biblioteca su accoglienza, integrazione e prevenzione alla radicalizzazione

Dopo il successo del primo incontro lo scorso 29 agosto, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 18.30, presso la Biblioteca Civica di Viale Forze Armate 4 a Udine, si terrà il secondo appuntamento del format “Migrante a chi? Migrante perché?”, un evento pubblico che unisce microfono aperto, musica e aperitivo, per portare informazione e partecipazione nei quartieri della città.

L’iniziativa rientra nel progetto TERRA FORTE – TERritorio e RAdicalizzazione FORmazione e TEstimonianza, promosso dalle associazioni OIKOS ETS e Time For Africa, in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone detenute della città di Udine, l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e i Comuni di Cervignano del Friuli, Fagagna e Terzo d’Aquileia. Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 “Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione”.

Microfono aperto e confronto diretto

Il microfono sarà a disposizione di chiunque voglia porre domande, fare osservazioni o condividere riflessioni sul tema delle migrazioni e dell’integrazione. L’incontro si pone l’obbiettivo di chiarire il funzionamento dei sistemi di accoglienza sul territorio. Gli esperti di OIKOS ETS, insieme a testimoni diretti – tra cui persone che hanno vissuto la migrazione e oggi sono protagoniste di percorsi di inclusione – risponderanno alle domande e racconteranno esperienze concrete.

Il contesto del quartiere Aurora

L’incontro si svolge nel quartiere Aurora, territorio ricco di storie e spesso al centro di dibattiti per l’emergere di situazioni di fragilità e marginalità sociale. Un tema centrale riguarda la presenza dell’ex caserma Cavarzerani. L’obiettivo del dibattito è fare chiarezza sul funzionamento del sistema di accoglienza, approfondendo i temi della condivisione degli spazi e della vita quotidiana nel quartiere.

TERRA FORTE si muove su due fronti: sensibilizzare la cittadinanza nei contesti ad alta presenza di servizi di accoglienza per persone con background migratorio e rafforzare, attraverso percorsi formativi mirati, le competenze di operatori penitenziari e psicologi per riconoscere precocemente segnali di radicalizzazione e agire in prevenzione. Gli incontri pubblici nascono per portare la discussione nei luoghi della vita quotidiana, favorendo partecipazione diretta e conoscenza reciproca.

L’appuntamento sarà accompagnato da momenti musicali e da un aperitivo conviviale, per rendere il confronto ancora più aperto e inclusivo. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.