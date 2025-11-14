Migrante a chi? Migrante perché? Conversazioni su accoglienza, integrazione e prevenzione alla radicalizzazione sbarca a Palmanova

Dopo Udine e Fagagna anche Palmanova diventa spazio di incontro e confronto tra cittadini, esperti e testimoni diretti del fenomeno migratorio. Alle ore 18:30 del 21 novembre, si terrà il primo di due incontri del format “Migrante a chi? Migrante perché?”, un evento pubblico che unisce microfono aperto, musica e aperitivo, trasformando il cuore della città in un luogo di dialogo aperto e informale.

L’iniziativa rientra nel progetto TERRA FORTE – TERritorio e RAdicalizzazione FORmazione e TEstimonianza, promosso dalle associazioni OIKOS ETS e Time For Africa di Udine, in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone detenute della città di Udine, l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, i Comuni di Cervignano del Friuli, Fagagna e Terzo d’Aquileia e con il patrocinio del comune di Palmanova. Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 “Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione”.

In questa serata il microfono sarà a disposizione di chiunque voglia porre domande, fare osservazioni o condividere riflessioni sul tema delle migrazioni e dell’integrazione. Il filo rosso che unisce tutti gli incontri è l’approfondire i due volti del mondo dell’accoglienza: l’accoglienza dei minori e l’accoglienza degli adulti. Gli esperti di OIKOS ETS, insieme a testimoni diretti – tra cui persone che hanno vissuto la migrazione e oggi sono protagoniste di percorsi di inclusione – risponderanno alle domande e racconteranno esperienze concrete.

“Solo l’approfondimento delle problematiche riesce a trovare soluzioni alle stesse. Solo le scelte razionali che scaturiscono dall’applicazione di questo metodo, possono contribuire a scogliere i nodi delle incomprensioni reciproche. È questo lo scopo che l’Amministrazione Comunale si prefigge dando il suo patrocinio a questa iniziativa organizzata dall’OIKOS ETS e Time for Africa. Credo che sarà una serata in grado di arricchire le esperienze di quanti vorranno partecipare per analizzare, con uno sguardo diverso, uno dei fenomeni più rilevanti e complessi del nostro tempo”, sottolinea Giuseppe Tellini, il Sindaco di Palmanova

TERRA FORTE si muove su due fronti: sensibilizzare la cittadinanza nei contesti ad alta presenza di servizi di accoglienza per persone con background migratorio e rafforzare, attraverso percorsi formativi mirati, le competenze di operatori penitenziari e psicologi per riconoscere precocemente segnali di radicalizzazione e agire in prevenzione. Gli incontri pubblici nascono per portare la discussione nei luoghi della vita quotidiana, favorendo partecipazione diretta e conoscenza reciproca.

L’appuntamento sarà accompagnato da musica e da un aperitivo conviviale, per rendere il confronto ancora più aperto e inclusivo. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.