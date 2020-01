Migrante morto Cpr di Gradisca: Shaurli attacca Fedriga “non sa quello che dice”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Dopo quello che è successo a Gradisca, Fedriga o non sa quello che dice o è tanto cinico da fregarsene. Già in queste condizioni altre persone, sottolineo persone, possono restare ferite o morire, e possono essere anche poliziotti, che pure hanno denunciato per primi la 'situazione esplosiva'. Ma Fedriga vuole moltiplicare per quattro il pericolo”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al presidente Fvg Massimiliano Fedriga, il quale ha annunciato che “la Regione chiederà la realizzazione di ulteriori Cpr sul territorio”. Per il segretario dem “come Salvini, Fedriga spara bugie senza ritegno, perché è falso e da irresponsabili far credere che tutti i migranti finiranno nei Cpr, ed è pure illegale farlo. Abbiamo un presidente di Regione che vuole piazzare un vulcano pronto a esplodere in ogni capoluogo, e tutto questo – sottolinea - ha la faccia tosta di chiamarlo sicurezza”.