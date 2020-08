Migranti. Blitz casapound in Consiglio Fvg. On. Fornaro (Leu – Articolo uno): Sciogliere casapound e sospendere consigliere leghista

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

CasaPound organizza un blitz in Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia per protestare contro l'arrivo dei migranti e contro chi governa quella regione e il consigliere leghista Calligaris per tutta risposta avrebbe detto che lui ai migranti gli sparerebbe senza curarsi del ruolo istituzionale che ricopre o della gravità delle sue parole. L'occupazione dell'Aula del consiglio regionale da parte di CasaPound è l’ennesimo gravissimo attacco alle istituzioni.

Su questi fatti gravissimi è necessario un intervento immediato della ministra Lamorgese: CasaPound va sciolta e il consigliere leghista va sospeso dal suo ruolo.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro commentando quanto accaduto oggi a Trieste.