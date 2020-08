Migranti, De Carlo (M5s): “Dichiarazioni consigliere Fvg gravissime, si dimetta. in arrivo rafforzamento al confine” 

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Dichiarazioni marcatamente disumane e inqualificabili quelle pronunciate dal consigliere leghista del Friuli Venezia Giulia nell'Assise regionale". Lo dichiara in una nota la deputata M5S del FVG, Sabrina De Carlo.

"Incomprensibile come chi ricopre una carica pubblica possa anche soltanto concepire frasi che alimentino odio razziale, inneggino alla violenza e ledano il rispetto dei diritti umani inviolabili. È un atto gravissimo per il quale ci aspettiamo dimissioni immediate", prosegue De Carlo.

"Le istituzioni devono essere luogo di confronto ed esempio di integrità per i cittadini, ma anche sedi deputate a dibattiti che portino a soluzioni condivise di buonsenso, senza percorrere in nessun caso la strada della violenza verbale, razziale e di genere", aggiunge la deputata.

"Non é l'unico episodio grave questo che siamo costretti a registrare nella giornata odierna, così anche la gravissima dichiarazione d'intenti del responsabile della Protezione civile di Grado, Giuliano Felluga, é inaudita al punto che dovrebbe di sua sponte lasciare l'attuale incarico. Il trait d'union resta sempre il tema della gestione migratoria che, evidentemente, causa paure e preoccupazione sul territorio. A tal proposito, ringrazio il Governo per aver accolto il mio appello e per avermi confermato che, venerdì 7 agosto, arriverà il rafforzamento del contingente di 50 militari destinato a Udine, come richiesto", dichiara De Carlo.

"La massima attenzione del Governo per il fenomeno migratorio a nord-est é una importante rassicurazione per il territorio e le istituzioni, all'interno delle quali non si possono ammettere irruzioni e proteste disordinate o dichiarazioni come quelle ascoltate oggi e che, auspichiamo, non debbano ripetersi piu", conclude De Carlo.