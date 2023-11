Migranti. Moretti (Pd): vigilanti privati a Gradisca sono propaganda

“Pensare di risolvere il problema della sicurezza a Gradisca riproponendo ancora le ronde private, ha il solo sapore della propaganda leghista. Assoldare vigilanti che di fatto non possono fare nulla significa buttare soldi, serve invece intervenire alla radice, sul sistema di accoglienza”. Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando l’annuncio dell’assessore regionale a Sicurezza e Immigrazione, Pierpaolo Roberti, “di uno stanziamento di 100mila euro per il 2024 – fa sapere Moretti – per finanziare operatori sussidiari per la sicurezza dei cittadini di Gradisca d’Isonzo data la presenza del Cara, il Centro di accoglienza per richiedenti asilo”. “Il Centrodestra – commenta ancora il dem – resta fermo alle azioni di propaganda rifiutando di affrontare la sostanza dei problemi, che nel caso dei migranti significa investire su una rete di accoglienza sui territori comunali, utilizzando i fondi per quelle realtà sociali che, in accordo con le amministrazioni, si occupano dei migranti. Questo risolverebbe una volta per tutte il problema di persone sparse sul territorio regionale, altro che ronde private”. “Sulle problematiche derivanti dalla gestione di Cpr e Cara di Gradisca, non c’è dubbio che serva un intervento. Ma piuttosto che buttare soldi in questo modo, scaricando poi responsabilità sul Comune – continua Moretti -, la Regione faccia leva sul Governo per avere una maggiore presenza di forze di polizia, visto il loro impegno nel Centro di permanenza per i rimpatri che sottrae di conseguenza forze importanti e necessarie al controllo del territorio. Quei soldi siano reindirizzati in soluzioni di decoro urbano e nell’accoglienza, vista la situazione di migranti che dormono all’aperto senza ricovero o con soluzioni del tutto volontarie”.