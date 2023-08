Migranti: Pascolat (Pd), hotspot è inutile e dannoso

“L’ipotesi di creare un hotspot per immigrati nella caserma Lago di Jalmicco è tre volte sbagliata. Prima di tutto per la collocazione in un centro fin troppo piccolo per sopportare un peso del genere e lontano dal punto di arrivo della rotta balcanica; per lo stato della caserma stessa, da tempo dismessa, che non consente di pensare ad un utilizzo immediato con garanzie minime per gli utenti e operatori; ma soprattutto perché frutto di una logica di concentrazione che si è già dimostrata mille volte sbagliata nella storia dell’immigrazione e dell’accoglienza. Si chieda agli operatori, si chieda alle forze dell’ordine, si chieda alle associazioni di volontariato: una struttura del genere non serve ed è pure dannosa”. Lo afferma il segretario del Pd provinciale di Udine Roberto Pascolat, in merito alle ipotesi di creare un hotspot per migranti nella nell’ex caserma Lago a Jalmicco, frazione di Palmanova (Udine).

“Speriamo che le diverse opinioni emerse all’interno del centrodestra – aggiunge Pascolat – consentano finalmente di aprire una discussione vera su un tema drammatico come quello dell’immigrazione concentrandoci sulle esigenze e senza paraocchi ideologici”.