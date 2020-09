Migranti: Rete Dasi sulla visita a Trieste il ministro dell’Interno Lamorgese

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Come noto nel corso della sua visita a Trieste il ministro dell'Interno Lamorgese ha evidenziato, rispondendo alle domande dei giornalisti, che le riammissioni non possono riguardare i richiedenti asilo. Si tratta di una dichiarazione di grande importanza che tenta di ripristinare una legalità violata dallo stesso Governo italiano quando, a fine giugno, ha formalmente sostenuto l'opposto ovvero che si possono respingere in Slovenia anche i richiedenti asilo, in spregio alle norme internazionali e al diritto interno.

Solo due giorni dopo la visita a Trieste lo stesso Ministro tuttavia ha riferito in Senato che sono state 872 le riammissioni verso la Slovenia tra il 1 gennaio e il 7 settembre. Un numero abnorme che non ha precedenti. Chi sono dunque le persone straniere riammesse se non sono i richiedenti asilo? Dai dati disponibili risulta che vengono respinti, a centinaia, persino persone provenienti da aree di guerra come l'Afghanistan e l'Iraq in chiaro bisogno di protezione internazionale.

La ministra Lamorgese ha rivendicato quindi il successo delle riammissioni di cittadini stranieri quando è chiaro che esse hanno colpito in larga parte di richiedenti asilo ai quali è stato impedito di chiedere ed ottenere protezione in Italia; inoltre ha altresì assicurato che verranno persini intensificati i controlli di frontiera e che le riammissioni continueranno.

Un quadro di contraddizioni, omissioni, violazioni delle leggi e furberie veramente inaccettabile.

La manifestazione regionale di sabato 26/9 indetta dalla Rete DASI FVG a Udine, a cui stanno aderendo diverse decine di realtà associative della nostra regione, sarà l'occasione per chiedere al Governo la fine delle riamissioni informali ma anche il pieno rispetto del diritto di asilo, ristabilendo realmente la legalità così gravemente violata.