Migranti: Rojc, inaccettabile chiedere altri Cpr in Fvg

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"È incomprensibile e inaccettabile Fedriga che mette a disposizione la nostra regione per farci nuovi Cpr: solo un'ansia da prestazione carceraria può indurre chi governa a volere queste strutture nelle nostre città. Già quello che abbiamo a Gradisca è troppo, pure associato al Cara". Lo afferma la senatrice del Tatjana Rojc, commentando le dichiarazioni dell'l'assessore ad Autonomie locali e Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti.

"Avere un Cpr dietro casa - spiega Rojc - non è affatto garanzia di sicurezza, come ci insegnano le passate esperienze proprio del Cie a Gradisca, e proprio per questo sono state aperte le interlocuzioni con il Viminale dalla collega Serracchiani".

Per la senatrice "le questure e le prefetture del Fvg sanno di poter contare su un appoggio concreto da parte dei rappresentanti del Pd nelle istituzioni. A differenza della Lega noi non strumentalizziamo un doveroso rapporto di ascolto, collaborazione e gratitudine. E appoggio diamo anche - aggiunge - a un sindaco come Linda Tomasingig, che riesce a gestire una realtà complessa come Gradisca senza dimenticare la sua umanità, come forse vorrebbe qualcuno".