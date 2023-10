Migranti: Rojc (Pd), Lega rivuole garitte e filo spinato su confine Nord-Est

“Non vedono l’ora di avere le truppe sul confine, forse di rimettere le garitte e di stendere il filo spinato. Le parole magiche ‘sicurezza nazionale’ ed ‘esercito’ servono a nascondere l’imbarazzo della destra che non sa fare una politica in Europa che serva all’Italia e peggio ancora nei Balcani o in Nord Africa: lo provano i numeri”. Lo afferma la capogruppo Pd nella commissione Politiche europee al Senato Tatjana Rojc, dopo che il senatore Marco Dreosto, segretario Commissione esteri e difesa del Senato, non ha escluso “il dispiegamento di forze armate sul confine nord orientale”. “Il fallimento della politica di Meloni e Salvini giace nelle nostre strade e – aggiunge Rojc – a insistere così andrà ancora peggio: sgretolare la solidarietà europea ci porterà a essere sempre più soli. Come da copione, quando le condizioni sociali ed economiche diventano dure, il nazionalismo ha bisogno di un nemico esterno e schiera le truppe”.