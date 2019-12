Migranti: Serracchiani, al Viminale per situazione Cpr Gradisca

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Sono stata al Viminale per spiegare la situazione del Comune di Gradisca, gravato in questo momento da due strutture di accoglienza e detenzione, Cara e Cpr, ormai contemporaneamente incompatibili con il territorio. L'interlocuzione con il Ministero dell'Interno ha fatto ieri un passo avanti, nell'incontro avuto con il viceministro Mauri, al quale ho spiegato le pesanti criticità cui è stata sottoposta Gradisca per anni". Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, rendendo noto un incontro avuto nella serata di ieri a Roma, con il viceministro dell'Interno Matteo Mauri.

"A Mauri ho chiarito che a Gradisca - riferisce Serracchiani - non può essere imposto uno degli unici due Cpr dell'Italia settentrionale, con in più il gravame del Cara, che continua a operare. Al viceministro riconosco di aver ascoltato con particolare attenzione l'illustrazione di una situazione complessa ereditata dalla gestione di Salvini, rispetto alla quale - conclude - occorre dare un segnale di discontinuità".