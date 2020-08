Migranti: Serracchiani, tremendo chi chiede “squadroni della morte”. “Consigliere regionale Lega Fvg ancora peggio”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"È tremendo il clima che si respira, che ci sia chi invoca 'squadroni della morte' e 'forni crematori' contro le proteste dei migranti. Si dimetta immediatamente da ruoli pubblici il responsabile della Protezione civile di Grado e l'Amministrazione comunale prenda adeguati provvedimenti. Ancora peggio il consigliere regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia che dice di essere 'uno di quelli che sparerebbe' ai migranti". Così la deputata Debora Serracchiani (Pd) commentando quanto scritto su Facebook dal responsabile della Protezione Civile e dipendente del comune di Grado (Gorizia) e le parole del consigliere regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia, Antonio Calligaris, oggi nell'aula dell'assemblea regionale durante una manifestazione non autorizzata di CasaPound.

Per Serracchiani "siamo di fronte a un'escalation di intolleranza non solo verbale, il cui limite si sposta ogni giorno. Dovrà venire il momento in cui si dirà definitivamente basta, prima che le parole sbagliate finiscano in bocca a qualcuno che le prende come indicazioni operative".

Sul caso di Grado, Serracchiani ha firmato l'interrogazione depositata dal collega dem Emanuele Fiano, indirizzata al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Interno.