Migranti: Shaurli, con Lega solo gioco a spararla grossa. “Cittadini e imprese attendono ancora risposte dalla Giunta”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Con questa Lega siamo alla fine della politica, alla dismissione del proprio ruolo e di quello delle Istituzioni: nessuna soluzione e nessuna scelta. Ormai è solo un gioco a chi la spara più grossa, da chi gira per l’Italia con il pulmino del Comune a chi fa ordinanze che nemmeno un bambino di tre anni". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha appoggiato l'ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci, che dispone lo sgombero degli hot-spot e dei centri di accoglienza nell'isola.

"Questa destra leghista non trova una soluzione che sia una - aggiunge Shaurli - non si assume mai una responsabilità, scaricando sempre su altri la propria incapacità. Le discoteche non vanno chiuse, diceva Fedriga/Salvini, i suoi assessori vanno in vacanza in Croazia e vediamo da dove arrivano i nuovi contagi. Ma ovviamente come pappagalli parlano solo di migranti, su cui peraltro in due anni e mezzo non sono stati in grado di mettere in piedi un sistema in grado di affrontare l’emergenza e garantire sicurezza e salute alle persone".

"Questa Giunta - conclude Shaurli - ci propina solo propaganda e show mediatici da anni, cittadini e imprese invece sono ancora in attesa che inizi a lavorare e metta in campo almeno qualche risposta".