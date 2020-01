Migranti: Shaurli Vs Fedriga “non ha parole per persona morta a Gradisca”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Sgomenta il fatto che il presidente della Regione non abbia sentito l'umano bisogno di spendere una parola di compassione per il georgiano morto a Gradisca. Non rassicura chi dimostra di avere un cuore di pietra, chi non dà lo stesso peso alle vite umane. I nostri parlamentari sono entrati nel Cpr di Gradisca per verificare una situazione che esponenti di forze dell'ordine definiscono 'esplosiva', e intanto Fedriga non ha altro da fare che prendersela con il Governo e parlare di Salvini e del caso Gregoretti”. Lo afferma il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito delle dichiarazioni del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.