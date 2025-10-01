Migranti: Tomasinsig (Pd), basta sciacallaggio politico da destra a Trieste

“ll Pd è al fianco di quanti denunciano da settimane la situazione in Porto Vecchio, a cominciare dai volontari che hanno protetto, curato e nutrito i migranti. Comprendiamo al tempo stesso le esigenze di sicurezza e decoro dei cittadini, e perciò chiediamo che l’accoglienza si svolga in modo strutturato, senza valutazioni di opportunità politica ma esclusivamente di buon senso e governo del territorio”. E’ la posizione espressa dalla responsabile regionale Migrazioni del Pd Fvg Linda Tomasinsig, dopo che la prefettura di Trieste ha proceduto al trasferimento di oltre 150 richiedenti asilo verso centri di accoglienza fuori dal Fvg.

“I rappresentanti di partiti ora al governo agiscano in tal senso – incalza l’esponente dem – la smettano di alimentare la paura dei cittadini ed evitino sterili denunce, grottesche richieste di impossibili blocchi dei confini e sciacallaggio politico”.

“Con l’avvicinarsi dell’inverno bisogna che situazioni come queste siano responsabilmente gestite e superate e soprattutto – conclude Tomasinsig – non si verifichino di nuovo”.