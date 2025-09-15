Migranti, vulnerabilità, traumi, radicalizzazione: il corso per psicologi del FVG parte da Udine

Come leggere le vulnerabilità nella cultura dell’altro? È la domanda che guida il nuovo corso di formazione “Migrazioni e sguardi sul sé”, rivolto a psicologhe e psicologi iscritti all’Ordine del Friuli Venezia Giulia e promosso da Oikos ETS nell’ambito del progetto regionale TERRA FORTE – TERritorio e RAdicalizzazione FORmazione e TEstimonianza.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è realizzato da Oikos ETS con il partenariato di Time for Africa e in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del FVG, il Garante dei detenuti e i Comuni di Fagagna, Terzo d’Aquileia e Cervignano del Friuli.

Il corso, accreditato da IRIS Group come provider ECM, si sviluppa in 24 ore di formazione suddivise in 8 moduli e riconosce 24 crediti ECM. Gli incontri si terranno in doppia modalità, con lezioni in presenza a Udine (Viale Ledra 70) o la possibilità di frequenza online su piattaforma Zoom, da settembre a dicembre 2025.

Per accedere al test finale è richiesta la frequenza di almeno cinque moduli.

Un percorso tra migrazioni, traumi e prevenzione della radicalizzazione

Dichiara la Dott.ssa Anna Paola Peratoner, responsabile del corso: “Offrire questa formazione agli psicologi per noi significa costruire tra professionisti consapevolezza sui bisogni che il fenomeno migratorio ci pone e costruire semantica professionale condivisa oltre che competenze transculturali necessarie per farci prossimi alle nuove fragilità, ognuno dalla propria prospettiva disciplinare, ma insieme, per prevenire fenomeni di devianza e di radicalizzazione, verso una società della convivenza pacifica nelle differenze”.

Gli incontri, infatti, metteranno al centro le esperienze delle persone straniere nei sistemi Italia/Europa, affrontando temi come i traumi dei percorsi migratori, le pratiche di accoglienza, la prevenzione della radicalizzazione e gli strumenti clinici e psicosociali a disposizione degli operatori. L’obiettivo è fornire alle professioni d’aiuto uno sguardo transculturale capace di connettere dimensione clinica, sociale e giuridica.

Programma e iscrizioni

Il programma completo con date, relatori e titoli dei moduli è disponibile sulla pagina del sito Oikos ETS https://www.oikosets.net/ corso-psicologi-fvg-terra- forte/ e in allegato a questo comunicato. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria al form online: https://forms.gle/ 2ve6gXGgty7QkHhw7 . Per informazioni: rossella.marvulli@oikosets.net