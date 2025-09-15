Migranti, vulnerabilità, traumi, radicalizzazione: il corso per psicologi del FVG parte da Udine
Come leggere le vulnerabilità nella cultura dell’altro? È la domanda che guida il nuovo corso di formazione “Migrazioni e sguardi sul sé”, rivolto a psicologhe e psicologi iscritti all’Ordine del Friuli Venezia Giulia e promosso da Oikos ETS nell’ambito del progetto regionale TERRA FORTE – TERritorio e RAdicalizzazione FORmazione e TEstimonianza.
Il progetto, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è realizzato da Oikos ETS con il partenariato di Time for Africa e in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del FVG, il Garante dei detenuti e i Comuni di Fagagna, Terzo d’Aquileia e Cervignano del Friuli.
Il corso, accreditato da IRIS Group come provider ECM, si sviluppa in 24 ore di formazione suddivise in 8 moduli e riconosce 24 crediti ECM. Gli incontri si terranno in doppia modalità, con lezioni in presenza a Udine (Viale Ledra 70) o la possibilità di frequenza online su piattaforma Zoom, da settembre a dicembre 2025.
Per accedere al test finale è richiesta la frequenza di almeno cinque moduli.