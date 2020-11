Minacce di morte al ministro Speranza, alla sindaco di Monfalcone Cisint si chiedono fatti e non parole

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Fatti non parole. Apprendiamo dalla stampa che la Sindaca di Monfalcone ha maldestramente tentato di prendere le distanze dalle minacce di morte rivolte da Sergio Marini al Ministro Speranza. Nota congiunta di Elisabetta Maccarini ( Gruppo Misto)e Elisa Zorzin ( Partito Democratico di Monfalcone). "Un atto doveroso, per quanto ci sia sembrato poco convinto, al quale però chiediamo con forza di dare conseguenza. Come sa bene la Sindaca Cisint , Marini non è nuovo ad esternazioni di questo genere, spesso, troppo spesso, rivolte a donne politicamente ostili all'amministrazione della città ma anche a semplici cittadini e cittadine del monfalconese, colpevoli di non rientrare tra le simpatie del sedicente giornalista. Presso il Tribunale di Gorizia non si contano più le querele per svariati reati contestati al Marini, dalla più frequente diffamazione, fino al presunto stalking di cui sarebbe stata vittima la ex assessora provinciale Ilaria Cecot. Da cittadine e ancor prima da donne chiediamo alla Sindaca di dare conseguenza alla censura rivolta al Marini rispetto alle ultime deliranti affermazioni e di bloccare immediatamente qualsiasi forma di contributo concesso dall' ente all'associazione di cui Marini e, ricordiamolo, Orlando, Garante dei diritti dell'infanzia, sono rispettivamente presidente e socio. La città di Monfalcone non merita di essere coinvolta o peggio complice in alcun modo di presunti reati contro la rispettabilità e la dignità delle persone. A tal fine, ci faremo promotrici di un ordine del giorno che impegni la Sindaca e la Giunta a dare conseguenza alle censure che, ci si consenta, non possono essere ritenute sufficienti vista la gravità dei diversi episodi imputabili ai fedelissimi della Sindaca".