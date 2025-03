Minori stranieri: Celotti (Pd), Fedriga contro centri accoglienza

«In due giorni la destra ha utilizzato in maniera becera il tema degli stranieri per fare propaganda elettorale. Oggi Fedriga ha attaccato senza vergogna e senza distinguo migliaia di lavoratori del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd), relatrice di minoranza ddl 44 “Disposizioni in materia di sicurezza, immigrazione, finanza locale, funzione pubblica e lingue minoritarie”

«Il fenomeno è certamente complesso e come chiediamo da mesi va governato perché è sotto gli occhi di tutti che ci sono dei problemi, ma non è certo con questo provvedimento spot che verranno risolti. C’è bisogno di una regia regionale dalla quale la Giunta Fedriga si è completamente disimpegnata, abbandonando a se stessi Comuni e strutture di accoglienza».

Più di sei mesi fa, ricorda Celotti, «abbiamo chiesto di portare la questione dei minori stranieri nella commissione regionale competente, attraverso un’audizione dei referenti delle strutture presenti in Fvg, «affinché si avvii un serio ragionamento anche in Consiglio regionale. L’audizione non è stata calendarizzata e, come è stato evidenziato oggi in Aula, non c’è alcuna intenzione di avviare un confronto».