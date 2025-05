Minori stranieri non accompagnati in Fvg soluzioni già in atto e disponibilità al confronto

Accogliamo con interesse l’attenzione del consigliere regionale Roberto Novelli sul tema dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. È un tema delicato, che richiede risposte serie e soprattutto praticabili. In quest’ottica, ci fa piacere sottolineare che molte delle proposte contenute nel progetto “ Accoglienza Responsabile ” sono già parte del nostro operato quotidiano.

Presenza educativa nei territori , piani individualizzati per i minori a rischio, collaborazione con le forze dell’ordine, trasparenza verso la cittadinanza: tutto questo è già realtà nelle nostre comunità. Lo stesso consigliere Novelli ha potuto constatarlo in occasione di una sua visita a una delle nostre strutture , esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto.

Siamo convinti che per affrontare con efficacia i fenomeni complessi legati all’accoglienza servano soluzioni costruite insieme, ascoltando chi opera ogni giorno sul campo . Da tempo chiediamo di essere auditi in Commissione o in Consiglio regionale proprio per condividere esperienze concrete e strumenti già collaudati. Crediamo sia il momento giusto per aprire questo dialogo.

OIKOS ETS è pronto a fare la sua parte, come sempre. Non servono modelli astratti o emergenziali: le buone pratiche ci sono già. Basta metterle a sistema.