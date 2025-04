Minori stranieri non accompagnati, regolamento by Fedriga non condiviso né condivisibile

“Il regolamento sull’accreditamento delle strutture per i minori stranieri non accompagnati e la determinazione dei posti che la Giunta Fedriga ha recentemente approvato senza accettare di svolgere audizioni né fare un confronto in commissione dimostra la volontà di questa Giunta Regionale di non dialogare con chi cerca di risolvere il problema fornendo i servizi. La responsabilità dei Sindaci è chiara dalla norma nazionale che discende dai trattati internazionali per la tutela dei minori. La Regione deve chiarire se vuole aiutarli a risolvere il problema oppure vuole strumentalizzarlo ostacolandoli. È evidente che comunità piccole con sufficienti educatori sono la risposta migliore. Allora bisogna smettere di fare propaganda e lavorare tutti insieme. Altrimenti il rischio è solamente quello di drammatizzare una problematica che da ben prima dell’Assessore Roberti e del Presidente Fedriga si svolgeva in FVG senza le crisi che invece emergono da quando ha il potere la destra.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.