Mittelfest: Aspettando il festival/boom di prenotazioni per i Radio Zastava

Prende il via oggi venerdì 21 agosto “Aspettando Mittelfest”, un fitto calendario di eventi che animeranno Cividale e il suo territorio (tutti gratuiti; per dettagli su accessi e prenotazioni consultare il sito www.mittelfest.org), accompagnando il pubblico all’avvio dell’edizione 2020, il 5 settembre.

Mittelfest, insieme al Comune di Cividale, organizzazioni e istituzioni economiche, fra le quali Confcommercio, Confartigianato, Consorzio vini Colli Orientali, Agrifood Fvg, Promoturismo Fvg, associazioni varie, privati, ha costruito un programma che seguirà il tema dell’edizione 2020, “Empatia” .

Intanto, è già boom di richieste per i concerti del primo week end, in particolare quello di sabato 22 agosto, alle 19, al foro Giulio Cesare, dove sono attesi i Radio Zastava, collettivo unico nello scenario delle formazioni europee di background etno-balcanico, con lo spettacolo “Insetti” . Domani, invece venerdì 21 agosto, alle 18, nel Bosco Romagno, la rassegna “Palchi nei parchi” presenta “Vox & Cello”, recital per una voce e quattro violoncelli con Lumen Harmonicum,

Fittissimo l'elenco di percorsi slow legati al territorio e al benessere, concentrato in questo primo week end sulle camminate alla riscoperta di edifici storici del centro città e passeggiate con guida: sabato 22 agosto CamminiAMO, percorso dell’amore con partenza alle 10 dal Duomo; domenica 23 Sulle tracce dei Benandanti, con partenza alle 16 da piazza Paolo Diacono; lunedì 24 Walking run by night, con partenza alle 20 dal Duomo. Altrettanto denso il carnet delle iniziative che esaltano i prodotti tipici capaci anche di raccontare la storia di queste terre, ad esempio attraverso il vino: sabato 22 agosto, alle 18, nella Vigna del Monastero di Santa Maria in Valle, c'è la masterclass con degustazione del Consorzio Vini dei Colli Orientali ma anche il goloso “The secret pic nic”, sempre sabato 22, dalle 20, in un luogo appunto segreto.

Empatia legata all'arte contemporanea con la mostra «Simbiosi di colore empatico» che inaugura venerdì 21 agosto alle 17 a Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco o alla conversazione su “Oro e Pathos” di sabato 22 agosto a Cividale, alle 18, in largo Boiani, con Francesco Piccoli e Margherita Cozzi.

Per i possessori di biglietti o abbonamenti Mittelfest, inoltre, ci sono ingressi ridotti nei diversi musei della città. E per tutto il periodo di “Aspettando Mittelfest”, ristoranti, bar, enoteche e negozi scendono in campo con MittelGusto, MittelAperitivo e MIttelShopping, Mittelfest nelle vetrine.

Il pre-festival è realizzato in collaborazione con Città di Cividale del Friuli, Confartigianato Udine, Confcommercio Udine, Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali Ramandolo, Laboratorio orafo La Torre, Asd Walking Run Centro storico, Soroptimist International, Noi dell’Arte, Vallimpiadi, Fondazione De Claricini Dornpacher, Studio Vellum,