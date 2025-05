Mittelyoung sabato tra circo, musica e teatro: tre spettacoli per interrogare i tabù del nostro tempo

Prosegue il viaggio nel tema dei “Tabù” a Mittelyoung 2025, il festival dedicato ai giovani artisti under 30 della Mitteleuropa, con un sabato intenso e ricco di stimoli.

Si parte alle 12, alla Chiesa di Santa Maria dei Battuti, con Both – On the Threshold di Mad Beltrami (Italia), una performance di circo contemporaneo che sfida il pensiero binario: maschile e femminile, piacere e dolore, attrazione e disgusto si mescolano davanti agli spettatori, approfondendo le opposizioni con cui spesso si definisce la realtà.

Alle 18.30 si passa alla musica, con New Resonance: Saxophone Unbound in prima nazionale. Il sassofonista Ģirts Grigorjevs (Lettonia) realizzerà un concerto solista in cui il sax viene spinto oltre i suoi limiti espressivi.

Chiude la giornata, alle 21.30, lo spettacolo teatrale C19H28O2 (o Come Avere le Palle) di Lidi Precari (Italia): un confronto serrato tra due uomini in mare, un viaggio tra competizione, insicurezze e mascolinità tossica. La femminilità, silenziosa ma presente, diventa l’unico elemento capace di sfuggire al naufragio emotivo. Come ogni giornata, non mancheranno i momenti di confronto diretto con gli artisti: alle 13, nel Chiostro del Centro Civico, il Cit Ciat vedrà protagonisti Carmine Vigliotti & Sophie Tukker del collettivo Mind in Movement, insieme a Mad Beltrami. Alle 19.30, stessa location, appuntamento con Magic Puppet Theater e il sassofonista lettone Ģirts Grigorjevs. Gli spettacoli e gli incontri rappresentano un’occasione preziosa per approfondire linguaggi e visioni direttamente dalla voce dei protagonisti under 30 della scena mitteleuropea.

—-

PROGRAMMA DI SABATO 17 MAGGIO

Ore 12 – BOTH – ON THE THRESHOLD di Mad Beltrami – CIRCO, Italia – Chiesa di Santa Maria dei Battuti È giusto definire il mondo attraverso delle opposizioni? Uomo-donna, dolore-piacere, distruzione- generazione, attrazione-disgusto, guarire-ferire. Che ne è delle sfumature? Forse i contrari si somigliano molto più di quanto ci appare… Il corpo in scena si contorce per il dolore, ma potrebbe essere il piacere a muoverlo. Le azioni giocano con l’attrazione e il disgusto, sul crinale tra ciò che affascina e ciò che inquieta. Both gioca sul sottile confine tra gli opposti, un fachirismo alternativo che ridefinisce il rapporto tra ferita e cura. La danza abbraccia le polarità di mascolinità e femminilità, attraversa i confini delle categorie imposte, cercando di decostruire il già noto e mettendo in crisi la percezione binaria.

Ore 13.00 – Cit ciat incontro con Carmine Vigliotti & Sophie Tukker – Mind in Movement e Mad Beltrami – Chiostro centro Civico

Ore 18.30 – NEW RESONANCE: SAXOPHONE UNBOUND di Ģirts Grigorjevs – MUSICA, Lettonia – Chiesa di Santa Maria dei Battuti – prima nazionale

Un concerto di sax solo che sovverte tutte le nostre aspettative su questo strumento. Attraverso l’esecuzione di cinque composizioni contemporanee, il giovane musicista lettone avvia una raffinata ricerca musicale attraverso le più disparate tecniche esecutive – come il canto durante l’emissione sonora – espande la gamma espressiva del sassofono e supera i confini di quello che consideriamo canonico per questo strumento. Fra un brano e l’altro risuonano le parole del filosofo britannico Alan Watts, che

tendono un filo mistico tra i silenzi e i fraseggi del sax. Abbandonate ogni preconcetto e preparatevi a un’esplosione sonora che vi farà chiedere sbigottiti: ma davvero ho qui davanti a me soltanto un sassofono?

Ore 19.30 – Cit ciat incontro con Magic Puppet theater e Girts Grigorjevs – Chiostro centro Civico

Ore 21.30 – C19H28O2 (o Come Avere le Palle) di Lidi Precari – TEATRO, Italia – Chiesa di Santa Maria dei Battuti. Una piccola barca, mare aperto, notte. Due pescatori, Loris e Gu, viaggiano da giorni a caccia di una creatura che potrebbe sconvolgere le loro vite. Sulla barca si gioca una partita violenta, una gara di virilità per capire chi è più uomo. Ma che cos’è un uomo? “C19H28O2” è la formula chimica del testosterone: questo spettacolo è una traversata in una mascolinità fragile e insicura. Loris e Gu sono giovani divorati da una passione animale, bruciati da una gioia ossessiva, logorati dalla paura del domani. In questo naufragio emotivo, la femminilità diventa l’unica incognita che i due protagonisti non possono risolvere: non ha bisogno di un microfono per essere ascoltata, non ha bisogno di luci per esistere, si muove liberamente tra

il palcoscenico e il pubblico mentre loro rimangono spettatori impotenti.