Mobilità sanitaria: Delli Quadri (Pd), Fvg in coda tra Regioni del Nord

“Dopo alcuni anni trascorsi nella progressiva penalizzazione della sanità territoriale in tutta la Regione Fedriga si accorge dell’importanza di distretti, consultori, salute mentale, prevenzione, disturbi alimentari, neuropsichiatria infantile e Medici di Medicina Generale. Meglio tardi che mai. Verrà anche il giorno in cui prenderà atto che il Friuli Venezia Giulia è fanalino di coda tra le Regioni del nord per mobilità sanitaria, a riprova di un indebolimento dell’attrattività del sistema”. Lo afferma il responsabile regionale Sanità del Pd Fvg Nicola Delli Quadri, commentando i dati sulla mobilità sanitaria interregionale 2022 forniti da Gimbe secondo cui Friuli Venezia Giulia presenta un saldo negativo di – 11,8 mln, tra Piemonte (- 6,3 mln) e Valle d’Aosta (-11,9 mln), alla luce delle affermazioni del presidente Fvg Massimiliano Fedriga, secondo cui in sanità “ci sono tante priorità, non è solo questione fondi”.

“Le persone malate croniche e fragili – aggiunge Delli Quadri – attendono da anni attenzioni, soluzioni credibili e salvaguardia del loro diritto alla salute. Il Pd è al loro fianco mentre Fedriga e Riccardi si gingillano a ridurre presidi e servizi sanitari territoriali”.