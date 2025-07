Assestamento, voto contrario di Open. Mobilità sanitaria, trasporti transfrontalieri e benessere al lavoro: accolte le proposte di Honsell (Open)

“L’accoglimento da parte della Giunta regionale di tre ordini del giorno presentati da Open Sinistra FVG rappresenta un importante segnale di apertura, in particolare sul tema dell’accessibilità sanitaria nelle

aree periferiche e per le persone più fragili”, così ha dichiarato in una nota stampa Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, alla conclusione dell’esame in aula del Disegno di Legge di

Assestamento di bilancio 2025-2027.

“Durante l’esame dell’assestamento di bilancio – prosegue Honsell – è stato infatti approvato un nostro ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare l’attivazione di un tavolo tecnico dedicato alla

promozione di una rete di trasporto intercomunale per l’accesso ai servizi sanitari, coinvolgendo Aziende sanitarie, Enti locali, Terzo settore e attori della mobilità sociale e la possibilità di avviare sperimentazioni di servizi flessibili di accompagnamento sanitario: in molte zone montane o a bassa densità del Friuli Venezia Giulia – sottolinea Honsell – l’assenza di mezzi pubblici adeguati ostacola

l’accesso alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, colpendo soprattutto le persone senza mezzi propri o reti familiari di supporto. Aver ottenuto l’impegno della Giunta, grazie anche alla disponibilità

dell’Assessore Riccardi, è un primo passo per affrontare in modo strutturale questa criticità.”

“Infine, sono stati accolti anche altri due ordini del giorno a mia firma: il primo chiede di favorire l’integrazione digitale del servizio ferroviario Mi.Co.Tra. all’interno delle piattaforme Trenitalia, per

migliorarne l’accessibilità; il secondo propone di valutare strumenti di sostegno per le imprese che promuovano il benessere psicofisico nei luoghi di lavoro, in coerenza con le buone pratiche già adottate da alcune micro e piccole e medie imprese in regione.”

“Rimarremo vigili – conclude il rappresentante in Consiglio di Open Sinistra FVG – affinché gli impegni assunti dalla Giunta non rimangano sulla carta, ma si traducano in azioni concrete a tutela, in

particolare, delle cittadine e dei cittadini più vulnerabili”-

“Come rappresentante in Consiglio regionale di Open Sinistra FVG ho votato contro la legge di assestamento di bilancio 2025–2027 perché, pur disponendo di risorse straordinarie, la Giunta Fedriga e la sua maggioranza hanno scelto, per l’ennesima volta, di non affrontare le vere e ormai urgenti emergenze del Friuli Venezia Giulia: l’aumento delle disuguaglianze, il degrado del sistema sanitario regionale, la scarsa attrattività della nostra Regione per soggetti con alte competenze e la scarsa capacità di includere lavoratori, indispensabili per il nostro settore agricolo e manufatturiero, la fuga dei giovani e

la crisi climatica” ha dichiarato Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

“Manca una visione strategica e chiare – prosegue – e le risorse economiche vengono distribuite secondo logiche frammentarie e clientelari, premiando chi ha già, come ribadito più volte. Nulla viene

investito per rafforzare l’innovazione, la conoscenza e l’equità territoriale.”