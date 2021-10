Mobilità sostenibile in montagna, Cramars si ispira ai casi virtuosi in Europa

Nel corso della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la Cooperativa Cramars di Tolmezzo e la Comunità di Montagna della Carnia sono partner del Centro EUROPE DIRECT Carnia nell’organizzazione di un incontro di approfondimento che si pone l’obiettivo di analizzare gli esempi virtuosi di trasporto pubblico a domanda individuale per avviare un progetto pilota nelle Terre Alte friulane. L’evento verrà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Cooperativa Cramars e sulla pagina di EUROPE DIRECT Carnia, giovedì 7 ottobre alle ore 17 e 30. Giovedì si guarderà alle esperienze innovative e ai modelli operativi a supporto dell'accessibilità ai luoghi e ai servizi insieme ai principali specialisti del settore della nostra regione. Inoltre si parlerà di progetti che tengono conto delle numerose frazioni o case sparse che necessitano di essere collegate al centro urbano principale, analizzando come si possano proporre nelle Terre Alte dei modelli innovativi di trasporto pubblico sostenibile. Un tema, questo, risultato anche nelle discussioni dei Tavoli di Carnia 2030. Analizzare i casi virtuosi europei di mobilità sostenibile per avviare possibili progetti pilota di trasporto pubblico a domanda individuale che soddisfino le esigenze di spostamento della popolazione della montagna friulana, e che siano sostenibili dal punto di vista ambientale oltre che economico. È questo l’obiettivo dell’incontro intitolato Mobilità sostenibile - Strategia europea e sfide della mobilità sostenibile nelle aree a bassa densità organizzato da EUROPE DIRECT Carnia, il centro gestito dalla Cooperativa Cramars di Tolmezzo, con la Comunità di Montagna della Carnia.

L’evento segue la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e verrà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina della Cooperativa Cramars e sulla pagina di EUROPE DIRECT Carnia, giovedì 7 ottobre alle ore 17 e 30. Giovedì si avrà quindi l’occasione per guardare alle esperienze innovative e ai modelli operativi a supporto dell'accessibilità ai luoghi e ai servizi insieme ai principali specialisti del settore della nostra regione. Nicola Tripani, della Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia - affronterà il tema della pianificazione regionale e dei nuovi servizi di trasporto pubblico locale in area montana; Paolo Zaramella, coordinatore generale delle attività del Trasporto Pubblico Locale FVG presenterà i modelli di esercizio del TPL e la flessibilità dei servizi erogati, gli strumenti ed i metodi per rispondere alle esigenze delle persone nelle aree a domanda debole; Stefano Olivo di Arriva Udine illustrerà le esperienze in corso nelle aree montane del FVG. Maurizio Ionico di Melius s.r.l. – impresa sociale analizzerà la dimensione nazionale, alpina e appenninica nel campo della mobilità sostenibile e del trasporto, elencando i modelli e le pratiche messe in atto da enti locali ed imprese per garantire i diritti alla mobilità nelle aree marginali e promuovere forme di mobilità a basso impatto. Infine, la Comunità di Montagna della Carnia riporterà quanto emerso dai tavoli di Carnia 2030 e il collegamento alla Strategia Nazionale Aree Interne. Si parlerà di progetti che tengano conto delle numerose frazioni o case sparse che necessitano di essere collegate al centro urbano principale, considerando la presenza di esercizi commerciali, uffici e nodi di trasporto come punti di riferimento, analizzando come, a partire dagli aspetti territoriali, demografici e quindi gestionali, si possano proporre nelle Terre Alte dei modelli innovativi di trasporto pubblico sostenibile. Un tema, questo, risultato anche nelle discussioni dei Tavoli di Carnia 2030.

La partecipazione all’incontro è aperta al pubblico, per assistere è sufficiente collegarsi agli indirizzi web https://www.facebook.com/cramars e https://bit.ly/europedirectcarnia