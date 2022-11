Mobilità “sostenibile”: Regione Fvg partner capofila per progetto Adrioncycletour

La Giunta regionale ha autorizzato la Direzione centrale infrastrutture e territorio a partecipare, in qualità di partner capofila, alla proposta progettuale “Itinerario ciclabile adriatico-ionico per il turismo sostenibile” (Adrioncycletour), nell’ambito del programma di cooperazione “Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027” e del Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci).

Il percorso ciclabile, che si snoderà lungo la costa del Mare Adriatico in Italia (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e in Slovenia e che mira a definire un prodotto turistico transfrontaliero innovativo e sostenibile, sarà finanziato con una somma complessiva di 4,37 mln di euro. Di questi, 3,5 mln provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). La Regione avrà a disposizione un budget di complessivi 1,36 mln di euro, di cui 1,08 mln di fondi Fesr.

La realizzazione dell’Adrioncycletour ha tra i suoi obiettivi specifici quello di “rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico”. Il prossimo passo sarà la definizione dell’itinerario costiero comprendendo i principali collegamenti ciclabili con le aree dell’entroterra.

PromoTurismoFVG e l’Agenzia di sviluppo del Veneto orientale sono gli altri soggetti italiani coinvolti nel progetto.