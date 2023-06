Mobilitazione a difesa della sanità pubblica, Liguori: “al fianco dei medici e dei lavoratori, prima la salute”

La Consigliera regionale Simona Liguori si schiera al fianco dei manifestanti per il diritto alla salute che si sono svolte oggi in tutta italia e nella Regione Friuli Venezia Giulia, comprendendo anche un sit-in molto partecipato a Udine davanti all’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Liguori, che oltre a essere Consigliera regionale, vicepresidente della commissione sanità, è anche medico oncologo, ha ricordato la necessità di adoperarsi per fermare la migrazione dei sanitari verso il settore privato. “Chi governa la nostra Regione – ha detto Liguori – deve interrogarsi sul perché tanti dipendenti degli ospedali stanno lasciando il pubblico e gli effetti di questo fenomeno. Bisogna garantire loro un maggior coinvolgimento nella programmazione, ponendo attenzione alla qualità della vita di chi lavora in prima linea, dando massima attenzione a quanto denunciano i sindacati circa le condizioni di lavoro estremamente dure e la necessità della garanzia dei turni di riposo”. Il problema riguarda da vicino la Regione Friuli Venezia Giulia: “Le liste d’attesa così lunghe – continua Liguori – sono il problema principale che deriva dalla scarsità di personale negli ospedali ed è necessario un repentino cambio di passo. I problemi vanno risolti alla radice e va fatto con grande urgenza. Il diritto alla salute è una priorità di tutti i cittadini e va garantito con scelte precise che possano portare a dei risultati concreti”.