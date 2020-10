Modalità raccolta rifiuti a Udine, l’opinione di Claudia Gallanda

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Le disastrose conseguenze della modifica in "casa per casa" della raccolta dei rifiuti erano ampiamente prevedibili. Non prevedibile era invece che molte delle forze politiche di opposizione, pur contattate in tempo utile per discutere e confrontarsi sul tema, non accettassero l'invito al dialogo. Forse temevano che emergessero tutte le mie proposte migliorative e premiali sulla raccolta dei rifiuti, presentate per anni quando le stesse forze erano maggioranza e le cassarono senza appello? È legittimo il dubbio che alcuni desiderassero l'esplosione della situazione - come ora è - per poi "giocarsela" nella prossima campagna elettorale. So che da quell'area politica è infine partito un esposto al Tar (non accolto) ma troppo tardi per influire sulla decisione, mentre se invece si fossero mossi per tempo anche con i loro consiglieri di quartiere, forse qualcosa avrebbero risolto. Fra le molte strumentalizzazioni, la poca informazione e l'azione preventiva dei consiglieri comunali scarsa o troppo in ritardo - a parte quella del consigliere Domenico Liano, autore di un ordine del giorno sull'argomento ancora a inizio 2019, e il consigliere Marcello Mazza, che, in contrasto col suo partito per la scelta, presentò le dimissioni

- anche l'azione dei novelli consiglieri di quartiere risultò pressoché nulla. Ancora una volta è evidente che ai vari politici che si alternano al potere in Comune poco interessa della città e dei cittadini, della

qualità di un servizio essenziale o della fatica degli addetti alla raccolta anche in condizioni atmosferiche proibitive. Sembra proprio che quel che a loro importa sia solo di apparire battaglieri e non sia risolvere i problemi, per esempio come arginare i nuovi "furbetti" che adesso depositano i loro rifiuti ovunque trovino un bidoncino altrui.

Claudia Gallanda