Moggio Udinese: Nuovo incontro sulla Sanità Pubblica in montagna

Visto il declino inarrestabile della Sanità Pubblica in FVG, l’associazione “E- du..Care”, il Comitato per la Salute della Montagna Co.S.Mo, il Coordinamento Salute FVG e i sindacati Cgil, Cisl, e Uil pensionati Alto Friuli e Udine organizzano una nuova assemblea a Moggio Udinese in data 9 marzo, presso il centro polifunzionale R. Treu. Crediamo che i comitati spontanei e le persone che si riuniscono per discutere di temi così vitali, rappresentino l’energia positiva della società, la cittadinanza attiva che, dopo aver votato, non abdica alla propria funzione critica e propositiva e non si arrende passivamente alle scelte che vanno contro i propri diritti fondamentali. Saranno presenti consiglieri regionali e rappresentanti sindacali.

All’incontro sono stati invitati, come di consueto, tutti i sindaci della montagna e i rappresentanti di tutti i partiti.