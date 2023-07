Monday spettacolo green di Dynamis 14 luglio a Udine per Teatro Contatto Estate/Festil

Perché ci inquiniamo? Monday è uno spettacolo green ideato dal collettivo Dynamis per renderci più consapevoli sul tema microplastiche in scena venerdì 14 luglio ore 21 al Teatro Palamostre di Udine per Teatro Contatto Estate e Festil. Monday è una performance ecologica nella quale scienziati e artisti si interrogano sul futuro del pianeta, nata in collaborazione con Legambiente Onlus e ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Vincitore del progetto Blue Lakes – Bando Europeo Life 2018.

Come accennato in apertura, lo spettacolo è realizzato in collaborazione tra FESTIL e Teatro Contatto 41 Estate. Dopo dieci anni di lontananza, due artisti di un collettivo di teatro contemporaneo, si incontrano per realizzare un progetto su uno degli argomenti più urgenti e scomodi del momento. Una settimana di residenza in cui i due pensano di salvare il mondo attraverso idee inverosimili, ma il risultato è uno sterile dibattito che porterà i due artisti a scoprire tormenti e fragilità di una umanità ormai troppo inquinata.

Monday è stato ideato da Dynamis con la collaborazione di un team di ricercatori dell’Enea nell’ambito di LIFE Blue Lakes, progetto finalizzato alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di plastica nei laghi italiani e tedeschi attraverso un approccio integrato, che combina governance, attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, cofinanziato dal Programma LIFE della Commissione Europea. Monday rientra in una delle azioni del progetto che sperimenta l’utilizzo del teatro e delle arti performative come nuove pratiche di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali.