Mondo agricolo friulano nella bufera. La situazione resta “fluida”. Intanto sparisce per guasto tecnico il servizio del Tgr Rai di ieri

A qualcuno le dimissioni del presidente regionale di Coldiretti sarà sembrato un fulmine a ciel sereno, ma in realtà i rumor che la vicenda del Consorzio agrario si fosse “impaludata” erano ben presenti da mesi. Anzi una ventina di giorni fa si era anche palesata in Regione. Scriveva infatti il Consigliere regionale Emanuele Zanon di Progetto Fvg in una interrogazione a risposta immediata al Presidente ed alla Giunta regionale “per accertare la veridicità di un possibile accorpamento del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia in una o più società di carattere nazionale”. “Si susseguono – scriveva Zanon - fra gli addetti del settore le voci di una operazione volta al conferimento in una società nazionale di tutto il patrimonio immobiliare ed in un'altra società dell’attività commerciale di numerosi Consorzi operanti sul territorio nazionale”. “Il Consigliere regionale sottolineava che tale operazione, secondo il suo giudizio, “potrebbe non portare nessun beneficio economico-finanziario, bensì la perdita del controllo e dell’autonomia operativa e decisionale della società, nonché, la sottrazione delle entrate fiscali versate nella nostra regione dall’azienda e dai suoi dipendenti”. Peccato che quanto “rivelato” da Zanon fosse il classico segreto di Pulcinella perchè della questione, con le spaccature insanabili che si porta dietro, si discuteva eccome. Molti infatti gli interessi in gioco. Ma sulla vicenda si innesta anche un piccolo mistero. Il servizio del Tgr Rai a firma Armando Mucchino che conduce in casa Rai la trasmissione “Vita nei campi” e che quindi di “cose” agricole si intende, è sparito dalla visione nel sito Tgr Rai, o meglio cliccando sopra, già da ieri, appare la scritta “pagina non disponibile” (ultimo controllo ore 20 di oggi 30/10). Per ascoltare il pezzo del collega Mucchino bisogna andare a cercare nell'intero Tgr delle 14 di ieri 29 ottobre ( un guasto che cancelli l'intero Tg sarebbe stato davvero troppo).

A pensar male si potrebbe sospettare che quel servizio, che raccontava con chiarezza, forse troppa per qualcuno, la querelle in corso, non sia piaciuto a qualcuno nelle alte sfere politiche, speriamo di no, anzi siamo certi si tratti veramente di un guasto tecnico che però è arrivato con fortunata tempestività. In ogni caso, tecnico o pilotato che sia, quell'oscuramento non è una bella cosa per un servizio pubblico, che dire, così va l'informazione in Friuli Venezia Giulia.