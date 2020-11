Monfalcone, allarme per la casa di riposo

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Seguiamo con apprensione l'evolversi della situazione dei contagi nella casa di riposo comunale. La diffusione del virus tra gli ospiti e gli operatori è motivo di apprensione per tutti

noi sapendo che lì risiedono persone con fragilità che devono essere tutelate in un momento di grave criticità sanitaria. a scriverlo in una nota è "La Sinistra per Monfalcone". "Ci chiediamo, si legge ancora nella nota, come mai, se come affermato da sindaca e assessore il personale era separato sulle due aree della struttura, il virus abbia continuato a diffondersi tra gli ospiti. Ormai è noto che uno degli elementi principali per contrastare la diffusione del virus è proprio evitare che lo stesso personale effettui servizio su aree diverse e che siano forniti sufficienti dpi, non solo al personale di assistenza diretta, ma anche agli operatori delle pulizie.

Chiediamo che la sindaca riferisca urgentemente sulla situazione in conferenza capigruppo chiarendo se anche il servizio infermieristico del turno notturno era composto da due operatori diversi sulle due aree o ce n'era una sola in servizio a scavalco per coprire l'intera struttura. La Sinistra per Monfalcone è vicina agli anziani ospiti della casa di riposo, alle loro famiglie che in questo momento di difficoltà non possono essere vicini fisicamente ai loro cari ed al personale della struttura che ha sempre garantito standard elevati di assistenza e cura, professionale ed umana, ai nostri concittadini più fragili".