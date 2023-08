Monfalcone prove di ricostruzione di un “campo progressista”

Con una nota a firma Gianfranco Pizzolitto e Omar Greco si annuncia che la prossima settimana una delegazione del Partito Democratico di Monfalcone e dell’Associazione Officina di Ideeali Progressisti per

Monfalcone si incontreranno per iniziare un percorso comune di collaborazione politica ed amministrativa. “In una Città, si legge nella nota, assopita da una martellante propaganda che mostra ogni giorno di più la corda, dove i problemi sociali invece di essere affrontati alla radice vengono alimentati al solo scopo di mantenere il consenso e dove le risorse pubbliche vengono scialacquate senza costrutto, vedi l’inutile progetto di rifacimento della Piazza, il centrosinistra ha bisogno di ritrovare la bussola e ha la necessità di farlo mettendo in fila le priorità da affrontare, cercando un filo diretto di comunicazione con i cittadini. Sentiamo l’assoluta urgenza di “ricostruire” una coalizione che faccia riferimento al campo progressista, dinamica, vicina alle persone e disposta a mettersi in discussione per costruire un progetto alternativo all’attuale Amministrazione che ha isolato Monfalcone dal resto del territorio ed inasprito le tensioni ed i problemi di cui la Città soffre. Per fare ciò partiamo da da qui sapendo che il futuro centrosinistra dovrà essere largo e capace di confrontarsi con tutti quelli che ritengono questo governo cittadino una sciagura per Monfalcone. Iniziamo un percorso quindi, che nei prossimi mesi ci vedrà protagonisti nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati”.