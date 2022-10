Monfalcone, sindacato USB in piazza contro il carovita

Nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione contro il carovita, indetta per domani dall’USB, anche a di Monfalcone viene organizzato un volantinaggio presso Piazza della Repubblica dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema degli aumenti di gas ed energia elettrica che ormai pesando per il 25% dei salari e delle pensioni, destinati al pagamento delle bollette con un aumento medio per famiglia di 1322€ annui. Allo stato siamo a un +70% sul costo del gas, +100% sul costo della luce, +9% sull’inflazione. Tutto ciò mentre le la speculazione finanziaria che approfittando della guerra in Ucraina, ha fatto crescere a dismisura il valore delle materie energetiche sopra il loro costo effettivo. In Italia gli extra profitti che le aziende hanno incamerato attraverso il rialzo dei pressi, ammontano a 40 miliari di Euro; aziende quasi tutte a controllo azionario pubblico, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti o le municipalizzate come: ENEL, ENI, A2A, pertanto devono essere richiamate al obbligo di formale difesa e tutela dei cittadini. Per tutto ciò domani USB sarà in piazza per richiedere il blocco delle bollette, difendere il potere d’acquisto di pensioni, salari e stipendi dall’inflazione, respingere la speculazione sul prezzo finale del gas e dell’energia elettrica, requisire almeno il 90% degli extra profitti e investire tali fondi per varare un piano di tariffe sociali per lavoratori e famiglie.