Monili rubati e recuperati attendono i loro legittimi proprietari

Sono molti i gioielli e monili d'oro recuperati dalla Compagnia Carabinieri del Norm di Palmanova coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine. I ritrovamenti nell’ambito di un attività d’indagine relativa ai reati contro il patrimonio recentemente condotta dai militari che hanno trovato e sequestrato la refurtiva costituita da catenine da uomo e da donna, braccialetti, anelli, fedi nuziali, orecchini, ciondoli e medagliette.

Mentre per alcuni dei gioielli e monili è stato possibile risalire ai proprietari, per altri si rimane in attesa di riconoscimento.

L’ipotesi è che i preziosi possano essere provento di qualche furto in abitazione verificatosi nelle province della regione, verosimilmente nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2020.

Oltre ai monili fotografati rimangono ancora da riconoscere: una fede nuziale in oro giallo recante l’incisione “7.11.97 Gynthia”; un braccialetto da bambino in oro giallo con targhetta riportante il nome “Nora” corredato da una coccinella; una medaglietta raffigurante un piccolo angelo con sul retro la scritta “1°anno”, ed infine una piccola medaglietta in oro giallo con un angelo alato con riportato sul retro l’iscrizione “Nora 15.04.2012”. “