Montagna Fvg: Moggio Udinese ospita la seconda edizione della scuola nazionale di Innovalp

Una Scuola unica gratuita, residenziale e cooperativa, ospitata nel cuore della Riserva della biosfera Mab Unesco Alpi Giulie, in Friuli-Venezia Giulia, a Moggio Udinese, dal 13 al 19 luglio per essere – attraverso laboratori di apprendimento, sperimentazione e azioni – protagonisti di «Una montagna produttiva». Un’esperienza di formazione, vita comunitaria e innovazione aperta a 20 giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia, o in Paesi dell’Ue, e interamente coperta dal punto di vista economico dalla borsa di studio cui ogni partecipante avrà diritto. Le iscrizioni (www.innovalp.it/scuola) sono aperte dal 31 marzo al 31 maggio 2025.

È la proposta promossa dalla cooperativa Cramars nell’ambito del progetto Innovalp «Montagne produttive», con il sostegno della Fondazione Friuli, il patrocinio del Comune di Moggio Udinese e del Parco Naturale Prealpi Giulie e la collaborazione di una molteplicità di soggetti istituzionali e privati.

La seconda edizione della Scuola Estiva Residenziale di innovazione sociale «rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle dinamiche di sviluppo armonioso delle Terre alte – afferma la vicepresidente di Cramars e project manager di Innovalp, Annalisa Bonfiglioli -. L’iniziativa si pone come un’opportunità di apprendimento intensivo, facilitando l’accesso a nuove competenze e il rafforzamento e l’evoluzione delle propensioni e capacità personali».

Il programma tratterà i temi dell’innovazione sociale, del project management, del design thinking, della comunicazione e dello storytelling legati all’ecosistema delle montagne produttive. Previste attività sul campo, lo svolgimento di esplorazioni e indagini sullo specifico ecosistema montano. Le attività si terranno in varie sedi del Comune, inclusi spazi sociali, produttivi (manifatturieri e agricoli) e ambienti naturali, garantendo una completa immersione nel contesto locale. Previsto lavoro in gruppo con altri giovani, con l’affiancamento di esperti, formatori, tutor e professionisti, per co-progettare soluzioni innovative ai bisogni reali del territorio. Saranno utilizzati strumenti concreti di innovazione sociale, design thinking, comunicazione, storytelling e project management.

«Nel corso di questa Settimana, Moggio diventerà un punto di riferimento nazionale per l’innovazione sociale e la collaborazione intergenerazionale, anche in virtù della co-progettazione in cui sarà coinvolta tutta la comunità moggese – afferma la sindaca di Moggio Udinese, Martina Gallizia -. I giovani che giungeranno nel nostro paese da tutta Italia avranno modo di sperimentare l’accoglienza diffusa, di conoscere il territorio montano e di respirare appieno la cultura che caratterizza la nostra comunità. Sono certa che questa esperienza sarà un’occasione di arricchimento reciproco e che possa rappresentare un’ulteriore spinta di crescita per Moggio».

La Scuola estiva di Innovazione Sociale arriverà a Moggio dopo un viaggio in 5 tappe che si sta svolgendo tra le Alpi e gli Appennini, sotto l’egida di Innovalp. Partito da Maniago a ottobre 2024 con gli Open Talk, ha fatto tappa a Belluno e Sondrio e avrà ora altre due date significative: il 5 aprile a Fiumalbo (con voci rappresentative del Friuli-Venezia Giulia), sull’Appenino Modenese, e il 14 aprile a Oulx, in provincia di Torino.

