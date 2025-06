Montagna: Pd Fvg, fermare il declino e favorire il rilancio. Convegno a Tolmezzo con Conti, Niccolai, sindaci e categorie

“Costruire nuove prospettive economiche e sociali per la montagna per far restare chi c’è, far arrivare chi non c’è, far tornare chi è andato via”. E’ la formula che raccoglie in sintesi quanto emerso dal convegno dedicato alle aree interne e montuose , organizzato a Tolmezzo dal Partito democratico del Friuli Venezia Giulia con la partecipazione di esperti, amministratori locali, rappresentanti di categoria, del mondo del lavoro e delle imprese.

“Un’iniziativa di ascolto e di confronto che – ha spiegato la segretaria regionale del Pd Caterina Conti – si inserisce in un percorso avviato che nei prossimi mesi condurrà il partito a una conferenza programmatica e verso le prossime scadenze elettorali. Non bastano le soluzioni tampone e le iniezioni di risorse ma bisogna avere una visione strategica e ripensare il modello di sviluppo generale perché altrimenti non riusciremo a fermare la crisi di questi territori, che in Fvg rappresentano oltre un terzo dei Comuni”.

Anche a fronte di dati, numeri, tendenze che attraversano le cosiddette “aree interne”, “pensiamo che non vi sia altra strada che credere nelle possibilità della montagna, delle sue comunità, giovani e imprese, continuare il percorso di sviluppo e crescita”.

In particolare dal panel dedicato a economia e lavoro, cui hanno partecipato Gabriele Bano (Carnia Industrial Park), Nicola Giarle (Confartigianato), Andrea Scardaci (Confcommercio), Massimo Minen (FeNEAL-Uil), è stata segnalata la necessità di creare competenze, di un cambio di approccio culturale alle professioni e di un’etica del territorio.

“Se chiudono le attività economiche, chiudono territori” è stato l’allarme scandito unitamente alla richiesta, trasversalmente condivisa, di introdurre una fiscalità di vantaggio per attrarre investimenti e agevolare chi opera e vive sul territorio, imprese e persone.

La scuola, con l’invito a ricreare un collegamento reale tra famiglie e sistema di formazione, i trasporti e l’assistenza sanitaria – a partire dal medico di famiglia – sono tra i fattori che diventano ostacolo alla vita nelle aree periferiche della regione, evidenziati anche dai sindaci dei comuni di Paluzza, Resia, Clauzetto e Savogna, che hanno portato le loro esperienze di amministratori.

In chiusura, il responsabile del Pd nazionale per il Dipartimento delle Aree interne del Pd Marco Niccolai (e consigliere regionale della Toscanah ha concordato sugli sgravi fiscali, ha ricordato che “il governo Meloni ha tolto alle Regioni a favore dello Stato centrale più della metà dei 200 milioni di euro del fondo per lo sviluppo della montagna stanziati dal governo Draghi per ogni anno” e ha annunciato “a livello nazionale il Pd sta lavorando a un documento specifico sulle aree interne”. Presenti al meeting tolmezzino anche i consiglieri regionali dem Massimo Mentil, Massimiliano Pozzo e Manuela Celotti, i segretari provinciali del Pd di Udine e Gorizia Luca Braidotti e Sara Vito.