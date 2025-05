Montasio DOP: Nel 2024 vendute 780.973 forme registrando un incremento che si avvicina al 3%

Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio DOP ha presentato il bilancio d’esercizio 2024 confermando l’efficacia di un’attività improntata su sostenibilità, ricerca e valorizzazione della filiera.

Nel corso del 2024, con un fatturato al consumo di 70 milioni di euro, sono state vendute 780.973 forme, con un incremento di quasi il 3% rispetto all’anno precedente, confermando la lunga stagionatura tra le più apprezzate dai consumatori. La produzione complessiva ha raggiunto le 764.799 forme, superando del 6,5% la programmazione prevista. Di queste, circa 70 mila – pari al 9% – riportano la dicitura “Prodotto della Montagna”, riservata ai formaggi lavorati oltre i 600 metri di altitudine, emblema di qualità e identità territoriale.

La Dop del NordEst che abbraccia il territorio del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale si conferma così modello virtuoso di crescita e tutela del territorio di produzione con una visione fortemente orientata al benessere e alla salute.

“Con radici nella tradizione artigianale e una visione rivolta al futuro, il Consorzio investe ogni anno in qualità, ricerca e promozione al fine di soddisfare le richieste di un mercato in evoluzione” – ha commentato il presidente Valentino Pivetta. Il successo del Montasio DOP si fonda su tre pilastri: tradizione – espressione del sapere agricolo e caseario, sicurezza alimentare – garantita da rigorosi standard di qualità e controllo, innovazione – attraverso nuove tecnologie di produzione e soprattutto ricerca. In questo senso abbiamo in corso un ambizioso progetto scientifico, in collaborazione con l’Università di Udine, che mira a identificare e valorizzare i benefici nutrizionali del nostro Montasio DOP in relazione a diverse tipologie di persone, anche con patologie. Lo studio – sottolinea Pivetta – si pone l’obiettivo di individuare la presenza di peptidi biottivi che si formano durante la stagionatura del formaggio e che, secondo gli studi, sembrano avere un effetto benefico sulla salute grazie alle loro proprietà antiossidanti, di controllo della pressione sanguigna e di modulazione della microbiota intestinale”.

Una ricerca che vuole pertanto andare incontro alle esigenze dei consumatori sempre più consapevoli del legame tra alimentazione e benessere, tant’è che il Consorzio come ulteriore obiettivo intende tradurre i risultati in linee guida utili per promuovere uno stile di vita sano e consapevole.

Nel corso dell’Assemblea è inoltre emerso che il valore aggiunto di un prodotto come il Montasio DOP è sempre più riconosciuto anche nel mondo della gastronomia professionale. In questo senso il Consorzio guarda a nuove prospettive di crescita, in particolare al canale HORECA promuovendo l’impiego del Montasio DOP come ingrediente distintivo nella ristorazione di qualità. E per potenziare ulteriormente le qualità di questo prodotto il Consorzio rafforza le attività di comunicazione, promozione e formazione attraverso collaborazioni istituzionali e accesso a fondi europei.