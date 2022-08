More Than Jazz, doppio appuntamento per il gran finale

Si conclude con un doppio appuntamento More Than Jazz, il festival organizzato da SimulArte che ha accompagnato il pubblico lungo tutta l'estate proponendo concerti con i più grandi nomi del panorama jazzistico internazionale, ma con un'attenzione anche ai nuovi talenti e protagonisti del territorio. A salutare l'edizione 2022 sarà, domani, 25 agosto, alle 21.30 nella Corte di Palazzo Morpurgo (via Savorgnana 12 a Udine), lo straordinario duo formato da Francesco Bearzatti al sassofono e Federico Casagrande alla chitarra. Un duo che mette in evidenza quanto sia inevitabilmente sterile qualsiasi tentativo di spiegare a parole il rapporto alchemico tra musicisti. In apertura, Casagrande propone uno spunto semplice, profondo, prima che intervenga Bearzatti per esporne una propria versione più intensa e definita. In altri passaggi di questi brani, tutti firmati dal sassofonista, si ritrovano elementi della danza, perfino in assenza di esplicite ritmiche da ballo. Talvolta si avverte un’eleganza quasi matematica nel modo in cui gli elementi sono legati tra loro. Queste “canzoni perdute” devono essere semplicemente ascoltate ed è sorprendente come una musica così pacatamente discreta riesca ad essere anche così incisiva.

“L'anteprima” pomeridiana

Il concerto finale, comunque, non sarà l'unico appuntamento proposto domani, 25 agosto. Alle 17, infatti, sempre sul palco di Corte Morpurgo saliranno i ragazzi e le ragazze del Liceo musicale “Caterina Percoto” di Udine, realtà di formazione culturale ormai consolidata nel panorama istituzionale. Nel 2022, grazie ad un finanziamento del Miur, è nato un progetto dedicato agli studenti del liceo e finalizzato alla divulgazione del linguaggio e del repertorio della musica jazz. Per questo primo anno si è scelto di lavorare sulle musiche di Charles Mingus per celebrarne il 100º anniversario dalla nascita. Le sonorità delle composizioni del noto contrabbassista sono molto legate al blues e sono state un ottimo terreno di base per cominciare a lavorare sull’improvvisazione nel modo più istintivo e naturale possibile. La formazione, che conta più di venti elementi, si destreggerà quindi nell’esecuzione e nell’improvvisazione su brani storici del repertorio di Mingus come Haitian Fight Song, Moanin’, la bellissima ballad Goodbye Pork Pie Hat con il testo di Joni Mitchell ed altre. Entrambi i concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Informazioni e prenotazioni sul sito www.morethanjazz.it, via telefono al numero 0432 1482124 dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 o via email all'indirizzo biglietteria@simularte.it.