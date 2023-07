More Than Jazz, Javier Girotto e l’Eu New Gen Quintet protagonisti di due concerti a Reana e Udine

Jean-Baptiste Rousseaux alla tromba, Giuseppe Sacchi al pianoforte, Paolo Jus al basso elettrico, Damien Kuntz alla batteria e Joan Buquet Rabal alle percussioni. Sono i cinque giovani talenti selezionati attraverso audizioni dalle università partner di More Than Jazz guidati dal grande sassofonista Javier Girotto.

E saranno proprio loro i protagonisti dei prossimi due appuntamenti di More Than Jazz in programma domenica 30 luglio all’auditorium Mons. Pigani di Remugnano di Reana del Rojale alle 21 e, il giorno successivo, 31 luglio, alle 21.30 sul main stage della rassegna, ovvero piazza Libertà a Udine (in caso di maltempo corte Morpurgo).

Per la prima data (30 luglio), ad esibirsi su grandi classici del jazz e brani originali saranno i giovani talenti selezionati, come detto, attraverso audizioni dalle università partner di More Than Jazz, ovvero HKB Berna, KUG Graz, Saint Louis College of Music Roma, Centro Taller de Músics di Barcellona, Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste) per una residenza artistica in Friuli Venezia Giulia. Tre giorni di produzione sotto la guida dello straordinario Javier Girotto.

Il giorno successivo (31 luglio) gli stessi giovani talenti si esibiranno assieme al grande sassofonista argentino, ma naturalizzato italiano, Javier Girotto.

Il concerto di Reana è a ingresso libero mentre è già sold out quello di Udine con Girotto. Anche se i posti a sedere sono già esauriti, comunque, il pubblico, vista la location, potrà godersi comunque lo spettacolo dalla piazza. Info: morethanjazz.it